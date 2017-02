Bouteflika te ziek om Merkel te ontvangen

ALGIERS - Het tweedaagse bezoek van Angela Merkel aan Algerije is op het laatste moment afgezegd. President Abdelaziz Bouteflika is te ziek om de Duitse bondskanselier te ontvangen. Het 79-jarige staatshoofd heeft bronchitis.

Bouteflika treedt nog amper op in het openbaar. Hij zit na enkele beroertes in een rolstoel en zou moeite hebben met praten. Merkel zou maandagavond naar Algiers vliegen om onder meer te overleggen over beperking van de vluchtelingenstroom. Een nieuwe datum is nog niet geprikt.