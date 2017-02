Pence: VS willen sterke relatie met EU

ANP Pence: VS willen sterke relatie met EU

BRUSSEL - De Amerikaanse president Donald Trump wil de goede relatie met de Europese Unie in stand houden. ,,We moeten sterk en verenigd zijn in onze strijd voor vrede, stabiliteit en welvaart.'' Die boodschap bracht de Amerikaanse vicepresident Mike Pence maandag over in Brussel na een ontmoeting met EU-president Donald Tusk.

Door ANP - 20-2-2017, 12:11 (Update 20-2-2017, 12:40)

Pence zei nadrukkelijk namens Trump te spreken. Hij zei dat de VS een ,,volledige partner'' van de EU blijven in de strijd tegen radicaal terrorisme, ook in Europa. Pence beklemtoonde de gemeenschappelijke waarden van vrijheid, democratie en rechtsstaat aan beide kanten van de oceaan.

In Europa heerst bezorgdheid over de relatie met de VS. Trump heeft zich laatdunkend over de unie uitgelaten. Hij zei eerder dat na het Verenigd Koninkrijk meer landen de EU zouden kunnen verlaten.

Mogherini

Tusk zei positief te zijn over de Amerikaanse toezeggingen en te rekenen op de ,,onherroepelijke'' steun van de VS voor een onverdeeld Europa. ,,Berichten over de dood van het Westen zijn enorm overdreven.'' Na de positieve verklaring van Pence ,,moeten de Europeanen en Amerikanen simpelweg doen wat ze zeggen'', aldus Tusk.

Pence sprak eerder op de ochtend met EU-buitenlandchef Federica Mogherini. Zij ziet een ,,goede basis voor samenwerking’’.

Afgelopen weekend waren Pence en enkele Amerikaanse ministers aanwezig bij een belangrijke veiligheidsconferentie in München. Daar sprak Pence zijn ,,onwrikbare’’ steun uit voor de NAVO, maar over de relatie met de EU werd nauwelijks gerept. De conferentievoorzitter, de Duitser Wolfgang Ischinger, zei dat het een ,,niet-militaire oorlogsverklaring'' zou zijn als Trump zich tegen de EU zou blijven uitspreken.