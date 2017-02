Maleisië objectief in moordonderzoek Kim

KUALA LUMPUR - De Maleisische premier Najib Razak heeft maandag gezegd dat zijn land geen enkele reden heeft Noord-Korea in een kwaad daglicht te stellen. Hij beloofde een objectief onderzoek naar de dood van Kim Jong-nam. De van de familie vervreemde halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un overleed een week geleden na te zijn aangevallen op het vliegveld van Kuala Lumpur. Hij was op weg naar Macau.

Najib voegde eraan toe dat hij van Noord-Koreanen begrip verwacht voor de Maleisische wetgeving in deze zaak. Zuid-Korea en de Verenigde Staten gaan ervan uit dat het regime in Pyongyang opdracht heeft gegeven voor de moord, mogelijk door vergiftiging.

De Noord-Koreaanse ambassadeur in Maleisië, Kang Chol, zei weinig vertrouwen te hebben in het onderzoek. Hij heeft twijfels over de identiteit van het slachtoffer, die een paspoort bij zich had op naam van Kim Chol. ,,Er zijn nu zeven dagen voorbij sinds het voorval, maar er is geen duidelijk bewijs voor de doodsoorzaak. Op dit moment hebben we geen geloof in het onderzoek van de Maleisische politie'', aldus Kang.

Identiteit

De ambassadeur was maandag ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Kuala Lumpur om uit te leggen waarom hij de onpartijdigheid van de rechercheurs in twijfel trekt. ,,De ambassade heeft zijn identiteit al vastgesteld. Hij heet Kim Chol en is Noord-Koreaans staatsburger, zoals ook in zijn paspoort staat'', was zijn verklaring. Eerder had hij al gezegd het resultaat van de autopsie waarvoor Noord-Korea geen toestemming heeft gegeven, niet te accepteren en dat hij om vrijgave van het lijk heeft gevraagd voor repatriëring.

De Maleisische politie zoekt nog vier Noord-Koreanen in verband met de moord. Tot nu toe werden al vier verdachten aangehouden, onder wie twee vrouwen.