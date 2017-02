Hongersnood in delen van Zuid-Soedan

ANP Hongersnood in delen van Zuid-Soedan

JUBA - Delen van het door oorlog verwoeste Zuid-Soedan zijn getroffen door hongersnood. Dit betekent dat al mensen sterven door voedselgebrek. Over enkele maanden dreigt bijna de helft van de bevolking, 5,5 miljoen mensen, geen zekere toegang meer te hebben tot betaalbaar voedsel, zeggen de regering en drie organisaties van de Verenigde Naties.

Door ANP - 20-2-2017, 12:03 (Update 20-2-2017, 12:03)

,,Onbelemmerde humanitaire toegang'' tot iedereen die door honger wordt bedreigd is dringend noodzakelijk om een ramp te vermijden, stelt UNICEF, het kinderfonds van de VN.

Het olierijke en relatief vruchtbare Zuid-Soedan verkeert sinds 2013 in een burgeroorlog, waardoor meer dan 3 miljoen mensen binnen het land op de vlucht zijn gedreven. Door oorlogshandelingen en economische ontwrichting blijft de agrarische productie achter en kunnen voedsel en hulpgoederen moeilijk worden verdeeld.

,,Deze hongersnood is door mensenhand gemaakt'', zei Joyce Luma van het Wereldvoedselprogramma (WFP). Het effect van humanitaire hulp is beperkt, zeker als er geen vrede is en geen veiligheid voor mensen die hulp verlenen of hulp behoeven.