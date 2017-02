Mattis: leger niet voor de olie in Irak

BAGDAD - Het Amerikaanse leger is niet in Irak om ,,iemands olie in te pikken''. Dat heeft de minister van Defensie Jim Mattis maandag gezegd voordat hij in Bagdad arriveerde voor een onaangekondigd bezoek. Mattis nam daarmee afstand van een uitspraak van president Trump, die zich in januari tegen de CIA-staf liet ontvallen dat de Verenigde Staten de Iraakse olie hadden moeten confisqueren toen ze in 2003 hadden afgerekend met leider Saddam Hussein. ,,Maar oké. Misschien krijgen jullie nog een kans'', aldus Trump vorige maand.

Door ANP - 20-2-2017, 10:43 (Update 20-2-2017, 10:43)

De nieuwe baas van het Pentagon gaat met de Iraakse regering onder meer overleg voeren over de strijd tegen Islamitische Staat en de herovering van Mosul, maar kan ook vragen verwachten over Trump. Daarop vooruitlopend sprak hij tegen meegereisde journalisten verzoenende woorden. ,,Ik denk dat wij allen hier en iedereen in Amerika over het algemeen betaald hebben voor ons gas en olie en ik weet zeker dat we dat in de toekomst blijven doen.''