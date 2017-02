Zweden wil opheldering over speech Trump

STOCKHOLM - De Zweedse autoriteiten hebben de Verenigde Staten om opheldering gevraagd over de uitspraken van Donald Trump. De ambassade in Washington heeft daarvoor aangeklopt bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Door ANP - 19-2-2017, 19:18 (Update 19-2-2017, 19:18)

De president verwees zaterdag tijdens een speech naar een incident in het Noord-Europese land, zonder duidelijk te maken wat hij precies bedoelde. ,,Kijk naar wat er gisterenavond gebeurde in Zweden'', hield Trump zijn toehoorders voor op een bijeenkomst in Florida. ,,Zweden, kunnen jullie dat geloven?'' Hij leek te verwijzen naar een aanslag of groot veiligheidsprobleem in het land, maar daar zou geen sprake van zijn geweest.

Veel Zweden reageerden dan ook verbaasd op de opmerkingen: ze hadden geen idee waar de Amerikaanse president over sprak. Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Carl Bildt vroeg zich op Twitter af wat Trump ,,had gerookt'' voordat hij de uitspraken deed.

De krant Aftonbladet hielp Trump een handje door een Engelse pagina op zijn website te zetten met het 'belangrijkste nieuws' in het land: onder meer de stemproblemen van de 87-jarige zanger Ove Thörnquist.