Ruim dertig gewonden door explosie Bogota

BOGOTA - Door een explosie vlakbij een arena voor stierengevechten in de Colombiaanse hoofdstad Bogota is een persoon om het leven gekomen. Zeker dertig mensen raakten gewond, van wie het merendeel politieagenten. Een persoon is ernstig gewond.

Door ANP - 19-2-2017, 19:04 (Update 19-2-2017, 19:26)

Sinds de rechtbank vorige maand het verbod op stierenvechten ophief, zijn er demonstraties in de hoofdstad. Die monden regelmatig uit in rellen met de politie.