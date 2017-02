Renzi treedt af als partijleider

ANP Renzi treedt af als partijleider

ROME - De voormalige premier van Italië, Matteo Renzi, is zondag afgetreden als leider van de centrum-linkse Democratische Partij PD. Hij stelt zich opnieuw kandidaat om het op te nemen tegen zijn rivalen die de partij dreigen op te splitsen.

Door ANP - 19-2-2017, 18:42 (Update 19-2-2017, 18:42)

Renzi maakte duidelijk dat de onrust binnen de partij een kolfje naar de hand is van de Vijfsterrenbeweging, de politieke rivaal van de PD in Italië.

Een decennium na de oprichting lijkt de partij uit elkaar te vallen. Sommige dissidenten, onder wie de voormalig leider Pier Luigi Bersani, vinden dat de PD zijn linkse principes verkwanselt.

Referendum

Renzi stapte einde vorig jaar op als premier nadat het volk in een referendum tegen een grondwetshervorming stemde, waaraan hij zijn lot had verbonden. Hij wil weer minister-president worden en oefent druk uit om nog dit jaar nieuwe verkiezingen te houden, in plaats van in 2018. Dat irriteert de PD-dissidenten die eerst orde op zaken willen stellen binnen de partij.

De stemming over de nieuwe leider van de PD zal voor juni plaatsvinden. Dan zijn er in Italië lokale verkiezingen.