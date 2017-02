Zuinige passagier checkt uit in brandende bus

SYDNEY - Een man heeft in Australië zijn leven geriskeerd om onder een hogere ritprijs uit te komen nadat brand was uitgebroken in een bus. Op camerabeelden is volgens Australische media te zien hoe de passagier het brandende voertuig instormt om nog even uit te checken.

Door ANP - 19-2-2017, 17:27 (Update 19-2-2017, 17:27)

Onderzoekers ontdekten de opvallende actie toen ze beelden bekeken van de busbrand, die eind vorig jaar plaatsvond in Sydney. De 22 passagiers werden snel geëvacueerd, waarna één van de reizigers rechtsomkeert maakte om uit te checken.

De zuinige passagier had zich overigens de moeite kunnen besparen, omdat uitchecken alleen mogelijk is als de bus stilstaat bij een halte. Na de brand moesten destijds drie passagiers worden behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Vermoedelijk was kortsluiting de oorzaak.