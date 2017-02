IS beantwoordt offensief direct met aanslagen

MOSUL/BAGDAD - Het offensief dat het Iraakse leger zondagochtend heeft ingezet tegen het door Islamitische Staat gecontroleerde westelijk deel van de stad Mosul, is ingeleid door een aanval met vliegtuigen op de luchthaven. Onmiddellijk daarna kwamen de grondtroepen in actie.

Door ANP - 19-2-2017, 12:45 (Update 19-2-2017, 12:45)

De reactie van Islamitische Staat bleef niet lang uit. In het oostelijk stadsdeel, dat het Iraakse leger vorig maand op IS heroverde, werden twee zelfmoordaanslagen uitgevoerd. De bommen doodden vijf mensen, onder wie drie Iraakse soldaten die bij een controlepunt op wacht stonden. De twee zelfmoordenaars waren mannen met bomvesten aan, aldus de autoriteiten in Mosul.

De Iraakse premier Haider al-Abadi kondigde het offensief op de staatstelevisie aan. In het westen van de derde stad van het land bevinden zich naar schatting 650.000 burgers. Amerikaanse troepen verlenen steun aan de aanval. De Amerikaanse generaal Stephen Townsend zei harde gevechten in de stad te verwachten.