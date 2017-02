Zweden heeft geen idee waar Trump over sprak

ANP Zweden heeft geen idee waar Trump over sprak

STOCKHOLM - De Zweden hebben geen flauw idee waar Donald Trump het zaterdag in Florida over had, toen hij sprak over iets met terrorisme dat vrijdagavond in Zweden had plaatsgevonden. De krant Aftonbladet hielp hem een handje door een Engelse pagina op zijn website te zetten met het 'belangrijkste nieuws' in het land: onder meer de stemproblemen van de 87-jarige zanger Ove Thörnquist.

Door ANP - 19-2-2017, 12:42 (Update 19-2-2017, 12:42)

De Amerikaanse president had in de plaats Melbourne opnieuw een pleidooi gehouden voor een veilig bestaan door inwoners van islamitische staten voorlopig de toegang tot de VS te ontzeggen. Aan de hand van zware aanslagen in Duitsland, Nice, Parijs, Brussel ,,én de vorige avond in Zweden'', verduidelijkte Trump zijn stelling.

,,Zweden, kun jullie dat geloven?" vroeg Trump zijn gehoor, ,,Ze hebben grote aantallen vluchtelingen opgenomen en nu hebben ze problemen die niemand voor mogelijk had gehouden", aldus de president in zijn toespraak. Even eerder had hij gezegd dat hij met zijn aanhang bijeen was gekomen om het over de waarheid te hebben, niets dan de waarheid.