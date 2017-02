Maleisië zoekt nog vier Noord-Koreanen

KUALA LUMPUR - De Maleisische politie zoekt nog vier Noord-Koreanen in verband met de moord op Kim Jong-nam, de halfbroer van de Koreaanse leider Kim Jong-un. Tot nu toe werden al vier anderen aangehouden, onder wie twee vrouwen.

Door ANP - 19-2-2017, 8:48 (Update 19-2-2017, 8:48)

Kim Jong-nam werd maandag op de luchthaven vermoord, waarschijnlijk met giftige spray. De Maleisische politie liet zondag weten dat de uitslag van de sectie nog niet voorhanden is. Ook is er nog geen resultaat van het toxicologisch onderzoek.

De autoriteiten in Kuala Lumpur proberen of ze verwanten van de dode naar Maleisië kunnen halen om te helpen bij het onderzoek. Wat de rol van familie precies zal zijn, is niet bekendgemaakt.

Zuid-Korea en de Verenigde Staten hebben al snel na de moord gezegd dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zelf achter de moord zit. Het regiem in Pyongyang heeft de Maleisische regering al diverse keren gevraagd het stoffelijk overschot over te dragen.