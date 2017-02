Offensief gestart om bevrijding West-Mosul

MOSUL - Het offensief om het westelijk deel van Mosul van Islamitische Staat te bevrijden is zondag begonnen. Dat heeft de Iraakse premier Haider al-Abadi op televisie bekendgemaakt, meldt de BBC.

Voorafgaand aan het offensief werden zaterdag folders boven de stad uitgestrooid om inwoners te informeren dat de strijd ophanden is. Burgers werden opgeroepen de Iraakse troepen te verwelkomen en strijders van IS kregen het advies de wapens neer te leggen en zich over te geven.

Mosul werd in juni 2014 door extremisten van IS ingenomen. Het was de grootste stad die de terreurgroep in handen had in Irak. Na een offensief van drie maanden werd in januari het oostelijk deel van Mosul op IS veroverd.