Irak kondigt offensief tegen West-Mosul aan

ANP Irak kondigt offensief tegen West-Mosul aan

MOSUL - De Iraakse luchtmacht heeft zaterdag miljoenen folders boven het westelijk deel van Mosul uitgestrooid om de bewoners te informeren dat het grondoffensief tegen Islamitische Staat (IS) in dit deel van de stad op het punt staat te beginnen. Burgers worden opgeroepen de Iraakse troepen te verwelkomen en strijders van IS krijgen het advies de wapens neer te leggen en zich over geven.

Door ANP - 18-2-2017, 22:14 (Update 18-2-2017, 22:14)

Na een offensief van drie maanden maakte het Iraakse leger half januari bekend dat het alle wijken in het oostelijke deel van Mosul op IS had veroverd. De rivier Tigris deelt Mosul in tweeën. Naast een onbekend aantal strijders van IS zitten in het westelijk deel van de stad naar schatting 650.000 burgers.

Mosul werd in juni 2014 door de extremisten van IS ingenomen. Het was de grootste stad die de terreurgroep in handen had in Irak.