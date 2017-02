Petraeus geen veiligheidsadviseur

WEST PALM BEACH - David Petraeus is niet langer een kandidaat om nationale veiligheidsadviseur van president Donald Trump te worden. De gepensioneerde generaal en voormalig CIA-chef komt dit weekeinde dan ook niet in Florida op gesprek bij de president, zei een regeringsmedewerker.

Door ANP - 18-2-2017, 19:09 (Update 18-2-2017, 19:09)

Petraeus stond op een lijstje om Michael Flynn op te volgen. Die diende deze week zijn ontslag in nadat hij ,,onvolledige informatie'' had verstrekt over zijn telefoongesprekken met de Russische ambassadeur in de VS nog voordat Trump daadwerkelijk president was.

Petraeus is afgevallen vanwege meningsverschillen over wie over personele beslissingen gaat binnen de Nationale Veiligheidsraad. Een andere kandidaat-opvolger, voormalig viceadmiraal Bob Harward, wees de functie eerder af vanwege familieomstandigheden en om financiële redenen.