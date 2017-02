Rusland rept van bestand Oekraïne

ANP Rusland rept van bestand Oekraïne

MOSKOU - Oekraïne en door Rusland gesteunde rebellen in het oosten van Oekraïne hebben een akkoord bereikt over een bestand. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zaterdag gezegd. Volgens Lavrov gaat het bestand maandag in.

Door ANP - 18-2-2017, 18:22 (Update 18-2-2017, 18:22)

Lavrov kondigde het staakt-het-vuren aan na overleg in München met ambtgenoten van Oekraïne, Frankrijk en Duitsland. De vier landen proberen samen het vredesproces in Oekraïne nieuw leven in te blazen. De leiders van de vier landen spraken elkaar voor het eerst in dit verband in Normandië. Het vierpartijenoverleg heet daarom het Normandië-formaat.

Kort voor de mededeling van Lavrov had de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Pavlo Klimkin gezegd dat hij niet blij was met het resultaat van het overleg zaterdag in München.