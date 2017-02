Voorstel Turkije aan VS voor heroveren Raqqa

ANP Voorstel Turkije aan VS voor heroveren Raqqa

ANKARA - De Turkse regering heeft de Verenigde Staten voorgesteld samen te werken bij een offensief tegen de Syrische stad Raqqa, die door Islamitische Staat (IS) tot hoofdstad is uitgeroepen. Ankara wil geen troepen naar de frontlinie sturen, maar wel tactische steun geven aan het Vrije Syrische Leger (FSA) en andere milities die tegen IS vechten.

Door ANP - 18-2-2017, 18:03 (Update 18-2-2017, 18:03)

De krant Hürriyet en andere Turkse media meldden dat premier Binali Yildirim het voorstel in München heeft geopperd. Yildirim vertegenwoordigt daar Turkije op een veiligheidsconferentie. Ook de Amerikaanse vicepresident Mike Pence is naar de conferentie gereisd.

Yildirim liet weten dat Turkije niets ziet in een rol voor de Koerdische milities YPG en PYD bij de operatie tegen Raqqa. Ankara beschouwt de PYD en YPG als een verlengstuk van de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK. ,,We hebben de Amerikanen laten weten dat je de ene terroristische organisatie niet kan gebruiken voor het bestrijden van een andere terreurgroep´´, aldus Yildirim.