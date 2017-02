Dode en gewonden door treinongeval Leuven

ANP Dode en gewonden door treinongeval Leuven

LEUVEN - Door het ontsporen van een trein in Leuven in België zijn zaterdag een dode en 27 gewonden gevallen. Dat meldde de Belgische spoorbeheerder Infrabel.

Door ANP - 18-2-2017, 14:28 (Update 18-2-2017, 16:34)

Het dodelijke slachtoffer zat volgens de Leuvense burgemeester Louis Tobback niet in de trein. Gerechtelijk onderzoek moet uitwijzen wat deze persoon daar deed, zei Tobback tegen de Belgische omroep VRT.

Van de 27 gewonden hebben er 24 licht letsel. 57 mensen die ook in de trein zaten, bleven ongedeerd.

Op foto's in de Belgische pers is de ontspoorde trein te zien, alsmede een gekantelde wagon die naast het spoor ligt. De trein was op weg naar de kustplaats De Panne en had in Leuven net het station verlaten. De ontsporing gebeurde in een wisselzone.