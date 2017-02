Oude microben weer tot leven gewekt

MOFFETT FIELD - Microben die zeker 10.000 jaar geleden waren ingekapseld in grotten in Mexico zijn weer tot leven gewekt. Dat gebeurde in een onderzoeksinstituut van ruimtevaartorganisatie NASA in Californië.

18-2-2017

De organismen, die niet met het blote oog zijn waar te nemen, komen uit grotten van de berg Naica. Ze zijn daar terechtgekomen in schachten van gips en hebben zeker 10.000 jaar en misschien wel 50.000 jaar een sluimerend bestaan geleid, meldt de BBC.

Volgens het astrobiologisch instituut van de NASA is het weer een bewijs van leven dat zich aan de meest vijandige omgevingen weet aan te passen. Bovendien gaat het in dit geval om bijzondere organismen die niet verwant zijn aan wat bekend is in genetische gegevensbanken.

De bevindingen zijn gepresenteerd op een bijeenkomst van wetenschappers.