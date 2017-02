VS sturen Cubaanse migranten terug

HAVANA - De Verenigde Staten hebben sinds de overdracht van het presidentschap eind januari 117 Cubanen naar hun land teruggestuurd. Onder Trumps voorganger Obama kreeg iedere Cubaan die een voet op Amerikaanse bodem zette automatisch een verblijfsvergunning. Maar Obama trok die regeling zelf in vlak voor hij het Witte Huis verliet.

Door ANP - 18-2-2017, 8:49 (Update 18-2-2017, 8:49)

Obama en zijn Cubaanse ambtgenoot Raul Castro hadden afgesproken dat Cubanen die per vliegtuig of boot in de VS aankwamen, mochten blijven. Dat was onderdeel van de normalisering van de betrekkingen. Maar inmiddels sturen de Amerikanen Cubanen zelfs al per speciale charter terug naar Havana, zo berichtte de Cubaanse krant Granma.

Niet alleen de Verenigde Staten sturen momenteel Cubaanse immigranten terug. Ook Mexico (ruim 400) de Bahama's (117) en de Kaaimaneilanden (39) doen dat inmiddels.