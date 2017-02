Trump belooft opnieuw banen VS te beschermen

NORTH CHARLESTON - De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag bij een bezoek aan vliegtuigbouwer Boeing opnieuw beloofd banen in de VS te beschermen. Hij herhaalde zijn plan om de banen terug te halen naar de VS en bedrijven die hun productie naar het buitenland verplaatsen te straffen.

Door ANP - 17-2-2017, 22:10 (Update 17-2-2017, 22:10)

Trump was aanwezig bij de onthulling van de nieuwe Dreamliner van Boeing. ,,Ik ga er alles aan doen om de kracht van de Amerikaanse geest te ontketenen en ons geweldige volk weer aan het werk te krijgen'', zei Trump. ,,Dit is ons mantra: koop Amerikaans, neem Amerikaans personeel in dienst."

De president wees er nog eens op dat bedrijven die de productie verplaatsen buiten de landsgrenzen een 'forse boete' tegemoet kunnen zien als ze hun producten in de VS willen verkopen.