Senaat akkoord met Pruitt op Milieu

WASHINGTON - De Amerikaanse Senaat is vrijdag akkoord gegaan met de benoeming van Scott Pruitt als baas van het Bureau Milieubescherming (EPA). Van alle kandidaten die president Donald Trump heeft genomineerd voor zijn regering, was Pruitt in progressieve kringen een van de meest controversiële. Zeker voor deze functie.

Door ANP - 17-2-2017, 20:19 (Update 17-2-2017, 20:47)

Als procureur-generaal van Oklahoma was Pruitt een gezworen vijand van milieuactivisten. Namens de staat met zijn belangrijke olie- en gasindustrie spande hij verscheidene processen aan tegen de dienst die hij nu gaat leiden. De nieuwe EPA-chef liet ook bij herhaling weten het wetenschappelijk bewijs voor de klimaatverandering te betwijfelen.

Veel Republikeinen, de meerderheid in de Senaat, vinden hem een welkome wisseling van de wacht, nadat EPA onder regie van Obama de kolenindustrie de oorlog had verklaard met strenge emissieregels, waardoor veel banen verloren zijn gegaan. Senator John Barrasso, de voorzitter van de milieucommissie, zei dat Truitt voor hervorming en modernisering van EPA gaat zorgen zodra hij is beëdigd.

De oppositie toonde vooral bezorgdheid. De Democraat Ben Cardin verwacht dat Obama's 'Clean Power Plan' om de uitstoot van schadelijke stoffen door de verbranding van fossiele brandstoffen te beperken, de prullenbak ingaat. De gevolgen voor het milieu laten zich raden. Volgens Cardin bezorgt het gevreesde nieuwe beleid de VS bovendien internationaal een slechte naam bij het streven de klimaatverandering een halt toe te roepen.