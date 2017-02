U2-zanger Bono waarschuwt voor protectionisme

MÜNCHEN - U2-zanger Bono heeft de Westerse wereld gewaarschuwd voor het groeiend protectionisme en de afscherming ten opzichte van Afrika. ,,Ik zie geen zee die groot genoeg is en ook geen muur die hoog genoeg is om ons te vrijwaren van deze problemen'', zei hij vrijdag tijdens de veiligheidsconferentie in München. ,,Als Nigeria uiteenvalt, valt Afrika uiteen. Als Afrika uiteenvalt, valt Europa uiteen. En als Europa uiteenvalt, heeft de wereld een probleem.''

Door ANP - 17-2-2017, 19:16 (Update 17-2-2017, 19:16)

,,Grote staten gedragen zich als eilanden, terwijl onze gezamenlijke veiligheid bedreigd wordt onder invloed van een onzalig samenspel van drie extremen: extreme ideologie, extreme armoede en extreem klimaat'', zei de Ierse zanger ten aanzien van onder meer de Verenigde Staten. Hij was als medeoprichter van de stichting ONE, die zich inzet voor de bestrijding van armoede en ziekten, uitgenodigd in München.

Bono stelde dat ook in het Westen de vrijheid van mensen niet meer vanzelfsprekend is. Om die te kunnen waarborgen is het noodzakelijk Afrika beter en langduriger te helpen. Financiële steun moet worden geconsolideerd in plaats van verminderd. ,,Voor ons Europeanen is dit hét moment de goede buren in Afrika bij te staan.''