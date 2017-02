Rusland: we verwachtten niet veel van Trump

MOSKOU - Rusland heeft nooit grootse verwachtingen gehad over het verbeteren van de betrekkingen met de Verenigde Staten onder Donald Trump. Dat heeft woordvoerder van het Kremlin Dmitri Peskov vrijdag gezegd. ,,Daarom hoeven we ook niet teleurgesteld te zijn."

Door ANP - 17-2-2017, 16:46 (Update 17-2-2017, 16:46)

Trump is nu een maand president en vooralsnog is er weinig substantieel contact geweest tussen Vladimir Poetin en Trump. ,,Pas als ze met elkaar hebben gepraat zal duidelijk zijn dat er nog steeds verschillen zijn en wordt duidelijk waar ruimte is voor samenwerking", aldus Peskov. Een dergelijk overleg staat echter nog niet op de planning.

De betrekkingen tussen Rusland en de VS zijn in jaren niet zo slecht geweest. Trump is een groot voorstander van nauwere banden met Moskou en heeft veel vertrouwen in Rusland. De Amerikaanse regering eist echter wel van de Russen dat ze het schiereiland de Krim teruggeven aan Oekraïne. De Krim is door Rusland geannexeerd. Die eis is tegen het zere baan van Moskou.