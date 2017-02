Russen bestoken IS-doelen bij Raqqa

MOSKOU - Russische gevechtsvliegtuigen hebben doelen van Islamitische Staat bij de Syrische stad Raqqa bestookt met een serie kruisraketten. Dat heeft het ministerie van defensie in Moskou vrijdag bekendgemaakt. De aanvallen zijn uitgevoerd door Toepolev 95-bommenwerpers die van Russische bodem waren vertrokken om over Iran en Irak naar Raqqa te vliegen. Daar namen ze trainingskampen van IS onder vuur en een commandopost.

Rusland viel eind 2015 voor het laatst doelwitten aan in de buurt van Raqqa, door IS uitgeroepen tot hoofdstad van het kalifaat, maar richtte zijn vuurkracht daarna vooral op Aleppo en andere door rebellen bezette gebieden in Syrië.