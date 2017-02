Zanger Peter Skellern overleden

ANP Zanger Peter Skellern overleden

LONDEN - De Britse zanger en pianist Peter Skellern is op 69-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie vrijdag bekendgemaakt via het blad 'The Mirror'. Skellern werd in 1972 wereldberoemd door de song ' You're a Lady'. Dat succes kon hij met latere singles niet meer evenaren.

Door ANP - 17-2-2017, 16:19 (Update 17-2-2017, 16:19)

In oktober vorig jaar werd bekend dat bij Skellern een hersentumor was vastgesteld die meer niet operatief was te verwijderen. Dezelfde maand werd hij met toestemming van de bisschop van Canterbury tot priester van de Anglicaanse kerk gewijd.