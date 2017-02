Trump trekt communicatiechef aan

WASHINGTON - President Donald Trump schakelt de eigenaar van een rechts communicatiebureau in als communicatiechef van het Witte Huis. Dit meldden verscheidene Amerikaanse media vrijdag. Het gaat om de Republikein Mike Dubke, die de firma Crossroads Media heeft opgericht. Dubke moet de taak van perswoordvoerder Sean Spicer verlichten.

Door ANP - 17-2-2017, 16:07 (Update 17-2-2017, 16:07)

Trump ligt in toenemende mate ook in eigen Republikeinse gelederen onder vuur. Donderdag hield hij plotseling een persconferentie om zijn gram te spuien over de negatieve berichtgeving over zijn eerste maand als president. Volgens CNN hebben medewerkers van Trump gezegd dat hij erg teleurgesteld is over woordvoerder Spicer.

De communicatie verloopt nog warrig. Zo zei Spicer bijvoorbeeld maandag dat Trump zich over de positie van veiligheidsadviseur Michael Flynn boog en Trump-adviseur Kellyanne Conway zei vrijwel tegelijkertijd dat Trump alle vertrouwen in Flynn had, kort voor die adviseur aftrad.

Eind vorig jaar had Trump een andere communicatiechef op het oog, Jason Miller, maar die bedankte voor de eer om meer bij zijn gezin te zijn.