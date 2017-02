Turkije haalt zes imams terug uit Duitsland

ANKARA - De Turkse religieuze overheidsorganisatie Diyanet heeft zes imams teruggehaald uit Duitsland in verband met de beschuldiging van spionageactiviteiten. De geestelijken van de moskeevereniging Ditib hebben hun bevoegdheden overschreden, maar zich niet schuldig gemaakt aan strafbare feiten, benadrukte Diyanet-voorzitter Mehmet Görmez vrijdag in Ankara.

Door ANP - 17-2-2017, 14:01 (Update 17-2-2017, 14:01)

Onder de teruggeroepen imams zijn de vier bij wie de Duitse justitie woensdag huiszoeking heeft laten doen. De voorgangers krijgen hun oude dienstbetrekking terug. Görmez gaf toe dat de betrokkenen informatie over vermoedelijke aanhangers van de Gülen-beweging in Duitsland hebben doorgespeeld. ,,Iedereen die dat heeft gedaan, is als teken van goede wil naar zijn vroegere post ontboden.''

Volgens Görmez kan niet worden gesproken van spionage. ,,Het is dan ook onacceptabel dat er nog langer campagne wordt gevoerd tegen Ditib en Diyanet''.

De regering-Erdogan houdt de in de VS wonende prediker Fethullah Gülen verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep vorig jaar juli.