Operatie koningin Paola goed verlopen

BRUSSEL - De Belgische koningin Paola is vrijdag met succes geopereerd. De 79-jarige moeder van de huidige koning Filip had haar heup gebroken bij een val in haar woning, kasteel Belvédère in Brussel.

Door ANP - 17-2-2017, 13:21 (Update 17-2-2017, 13:21)

De vrouw van koning Albert werd geopereerd in het universitaire ziekenhuis Saint-Luc in de Belgische hoofdstad en dat is zeer goed verlopen, aldus het koninklijk paleis. Rond de jaarwisseling werd ze daar al een week behandeld voor een wervelfractuur die ze had opgelopen bij een val.