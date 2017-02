'Maak Trump great again'

ANP 'Maak Trump great again'

MELBOURNE/WASHINGTON - De onder vuur liggende Amerikaanse president Donald Trump woont zaterdag in een hangar in Melbourne (Florida) een bijeenkomst van aanhangers bij. De samenkomst heeft geen bepaald lokaal thema en lijkt voornamelijk voor de aanmoediging van Trump te zijn georganiseerd. Volgens The Washington Post heeft de president in deze voor hem zorgelijke tijden behoefte aan 'crowds' (menigtes), zoals in de verkiezingscampagne vorig jaar.

Door ANP - 17-2-2017, 13:15 (Update 17-2-2017, 13:15)

De bijeenkomst in Melbourne zou erop gericht zijn Trump 'great again' te maken, schertste de krant. Lokale media wagen zich niet aan voorspellingen over hoeveel mensen zaterdagmiddag (zaterdagavond in Nederland) komen. Er waren op die plek duizenden aanhangers naar het vliegveld van Melbourne gekomen toen Trump er in de verkiezingstijd vorig jaar even was.

De luchthavenautoriteiten verwachten nu veel meer mensen en burgemeester Kathy Meehan hoopt dat het voor de president een succes wordt.