Honderden migranten klimmen Ceuta binnen

CEUTA - Honderden migranten hebben vrijdag de hekken bestormd rond het Spaanse gebiedje Ceuta, dat wordt omgeven door Marokko. Ongeveer vierhonderd van hen slaagden er in tot Spaans grondgebied door te dringen, meldde het Spaanse persbureau Europa Press op gezag van de politie. Diverse grenswachters en migranten raakten gewond.

Door ANP - 17-2-2017, 12:39 (Update 17-2-2017, 12:39)

De uit twee rijen hekwerk bestaande grensafzetting is 8 kilometer lang en 6 meter hoog. Ook in december wisten honderden migranten over de hekken te klimmen. Toen vielen eveneens talrijke gewonden. Op 1 januari bestormden ruim 1100 migranten de hekken, maar wisten er maar twee overheen te komen.

Spanje heeft twee stukjes grondgebied in Noord-Afrika, waarop ook Marokko aanspraak maakt: Ceuta, tegenover Gibraltar en Melilla, 250 kilometer verder naar het oosten. In de omgeving houden zich naast tienduizenden Afrikanen ook veel Syriërs op die hopen de Europese Unie binnen te komen.