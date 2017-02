Peking beperkt verkoopt pluimvee

PEKING - Peking heeft de verkoop van pluimvee en pluimveeproducten op markten aan banden gelegd om de verspreiding van een dodelijk vogelgriepvirus tegen te gaan. Gevogelteproducten uit gebieden waar het virus H7N9 heerst mogen niet meer in de Chinese hoofdstad worden ingevoerd.

Ook elders in het land wordt de strijd tegen het virus opgevoerd. Hulpverleners worden bijgeschoold zodat ze symptomen van besmetting al in een vroeg stadium kunnen herkennen. Markten zijn gesloten en de verkoop van vers geslacht pluimvee is ingeperkt.

Sinds het begin van het griepseizoen zijn al honderd mensen aan het virus bezweken. Anders dan de vogelgriepvirussen H5N8 en H5N5 die in Europa rondwaren, is van H7N9 bekend dat het via besmette vogels mensen kan aansteken. Van overdracht van mens op mens wordt niet uitgegaan. H7N9 werd in China in maart 2013 voor het eerst bij mensen aangetoond. Sindsdien zijn er elke winter wel besmettingsgolven met doden.