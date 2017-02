Duitsers zien liever Schulz als kanselier

BERLIJN - Duitse kiezers zien liever de sociaaldemocraat Martin Schulz als bondskanselier dan Angela Merkel. Maar 38 procent wil Merkel als regeringsleider, tegen 49 procent Schulz, aldus de 'Politbarometer' van de publieke zender ZDF. Een maand geleden was dat nog 44 procent voor Merkel en 40 procent voor Schulz, die tot voor kort voorzitter was van het Europees Parlement.

Door ANP - 17-2-2017, 10:37 (Update 17-2-2017, 10:37)

Ook de SPD van Schulz zit in de lift. De partij schoot in de kiezersgunst in twee weken tijd met zes procentpunten omhoog naar 30 procent. De CDU/CSU van Merkel stond op 34 procent (min 2). De AfD haalde in de peiling 10 procent (min 1), de Groenen 9 procent (plus 1), de Linke 7 procent (min 3) en de FDP 6 procent (onveranderd).

Dit betekent nog altijd een ruime meerderheid voor de huidige 'grote coalitie' van CDU/CSU en SPD, en een zeer krappe meerderheid voor een eventuele coalitie van CDU/CSU, Groenen en FDP.

De Bondsdagverkiezingen staan gepland in september.