Ex-premier Blair in opstand tegen brexit

LONDEN - De voormalige Britse premier Tony Blair wil dat Britten zich met alle middelen gaan verzetten tegen de brexit, het vertrek uit de Europese Unie. Blair doet zijn oproep volgens Britse media vrijdag in een toespraak bij de pro-Europese actiegroep Open Britain.

Door ANP - 17-2-2017, 10:03 (Update 17-2-2017, 10:03)

,,Wij moeten keihard zeggen waar het op staat en de werkelijke kosten van de brexit openbaren,'' aldus Blair. Hij noemt het beleid van de Conservatieve regering van Theresa May ,,van de klif rennen'' . Als we niet proberen dit te verhinderen zullen toekomstige generaties ons dat erg kwalijk nemen, waarschuwt Blair. ,,Dit is geen tijd voor terugtrekking, onverschilligheid of wanhoop, het is tijd om op te staan en te verdedigen waar we in geloven'', aldus Blair.

De nu 63-jarige Blair was van 1997 tot 2007 eerste minister namens de Labour-partij.