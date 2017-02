'Harward bedankt voor baan veiligheidsadviseur'

WASHINGTON - De gepensioneerde vice-admiraal Robert Harward heeft een aanbod van president Donald Trump afgewezen om nationaal veiligheidsadviseur te worden. Dat schrijft de Financial Times dat zich baseert op anonieme bronnen.

Door ANP - 17-2-2017, 0:37 (Update 17-2-2017, 0:37)

Harward kreeg de baan aangeboden na het ontslag van Michael Flynn. Die diende zelf zijn ontslag in, omdat hij onder vuur lag vanwege telefoongesprekken met de Russische ambassadeur in de VS.