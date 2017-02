'Flynn sprak niet in opdracht van Trump'

WASHINGTON - President Donald Trump heeft donderdag gezegd dat hij Michael Flynn geen opdracht heeft gegeven met de Russische ambassadeur Sergej Kisljak te praten over de door de regering Obama opgelegde sancties tegen Moskou, maar als het nodig was geweest had hij dat zeker gedaan.

Door ANP - 16-2-2017, 21:34 (Update 16-2-2017, 21:34)

,,Hij deed zijn werk en ik was het met hem eens. Ik had hem de opdracht gegeven als hij het niet had gedaan'', verdedigde Trump zijn veiligheidsadviseur, van wie hij maandag afscheid nam. ,,Ik heb hem ontslagen om wat hij tegen Mike Pence heeft gezegd, heel simpel''. Flynn had onder anderen de vicepresident misleidende informatie verstrekt over zijn contact met de Russen. Dat lekte uit.