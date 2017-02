Trump wil nu Acosta op Werkgelegenheid

WASHINGTON - Donald Trump heeft binnen 24 uur een nieuwe kandidaat gevonden om het ministerie van Werkgelegenheid te gaan leiden. De Amerikaanse president presenteerde Alexander Acosta als opvolger van Andrew Puzder, die zich woensdag terugtrok na controverses over zijn persoonlijk leven en zakelijke achtergrond.

Door ANP - 16-2-2017, 21:30 (Update 16-2-2017, 21:30)

Acosta is een zoon van Cubaanse immigranten. De Harvard-jurist uit Florida was in het verleden lid van de National Labor Relations Board (NLRB), een onafhankelijke overheidsdienst die erop toeziet dat de wetgeving wordt nageleefd op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Tijdens het presidentschap van George W. Bush was Acosta plaatsvervangend procureur-generaal op de afdeling Burgerrechten van Justitie.

De Senaat heeft voor de vorige functies van Acosta al verscheidene keren uitvoerig antecedentenonderzoek verricht. Het is onwaarschijnlijk dat er nog verrassingen uit het verleden opduiken die zijn nominatie in de weg kunnen staan. ,,Hij is een ster, een groot man'', twitterde Trump bij de aankondiging van de eerste hispanic in zijn kabinet. ,,Hij heeft al een geweldige carrière achter de rug en ik denk dat hij het fantastisch gaat doen als minister''.