ANP Trump komt met nieuw 'inreisverbod'

WASHINGTON - Het vooralsnog door rechters getorpedeerde inreisverbod voor mensen uit bepaalde moslimlanden, wordt volgende week door een andere maatregel vervangen. Dit zei de Amerikaanse president Donald Trump donderdag op een plotseling gehouden persconferentie. Trump kondigde een inreisverbod af met en presidentieel decreet dat tot dusver met succes is aangevochten door onder andere de staat Washington. Een rechter in Virginia oordeelde in een andere zaak dat het verbod in strijd is met de grondwet omdat het stoelt op religieuze vooroordelen.

Door ANP - 16-2-2017, 20:06 (Update 16-2-2017, 20:06)

Trump zei niet met wat voor maatregel hij komende week komt. Hij verdedigde zijn eerste maand van regeren die volgens veel waarnemers chaotisch is geweest. Maar Trump zei dat hij een chaos van zijn voorganger, Barack Obama, heeft geërfd. Hij lichtte ook het aftreden van zijn speciale veiligheidsadviseur Michael Flynn toe. Flynn was nog geen twee weken National Security Advisor. Trumps kandidaat voor het ministerie van Arbeid, Andy Puzder, heeft zich deze week op valreep als ministerskandidaat teruggetrokken, omdat hij niet op goedkeuring door de Senaat leek te kunnen rekenen.