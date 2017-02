EU-parlement stemt in met antiterreurwetten

STRAATSBURG - Alle reizigers, ook EU-burgers, die de Schengenzone binnenkomen of verlaten, moeten aan de grens worden gecontroleerd op registratie in databanken. De lidstaten hebben een jaar de tijd om die verplichting, bedoeld om passagiers met gestolen of nagemaakte paspoorten en ID-kaarten op te pakken, in wetgeving om te zetten.

Door ANP - 16-2-2017, 14:07 (Update 16-2-2017, 14:07)

In de strijd tegen terrorisme wordt het in de hele EU bovendien strafbaar om te reizen naar een conflictzone om er als terrorist te worden getraind. Ook voor het rekruteren voor terroristische doeleinden kunnen mensen worden vervolgd, evenals voor het regelen of financieren van dergelijke reizen.

De maatregelen zijn donderdag door het Europees Parlement in Straatsburg goedgekeurd, nadat de EU-ministers eerder al akkoord waren gegaan. Het pakket is versneld behandeld vanwege de aanslagen in Europa.