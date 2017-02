Ademnood na weglekken zwavelzuur Oberhausen

ANP Ademnood na weglekken zwavelzuur Oberhausen

OBERHAUSEN - Hulpdiensten hebben donderdagochtend in het Duitse Oberhausen ongeveer 150 mensen geholpen die last hadden met ademen nadat door een ongeval een grote wolk zwavelzuur bij een chemisch bedrijf was vrijgekomen. Het ging niet om ernstige aandoeningen, aldus de brandweer.

Door ANP - 16-2-2017, 12:28 (Update 16-2-2017, 12:28)

Onder de mensen met problemen waren 110 medewerkers van de gemeentewerf van Oberhausen nabij de fabriek. De overige slachtoffers zijn medewerkers van de firma waar de lekkage was.

De autoriteiten sloten een groot gebied rond de fabriek vanwege de lekkage af en riepen de bevolking op binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden. De brandweer legde watergordijnen aan om de wolk in bedwang te houden.

Door nog onbekende oorzaak was een 600 kubieke meter grote tank gaan lekken. De wolk was op een gegeven moment enkele honderden meters lang.