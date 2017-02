200 miljoen euro voor misbruikslachtoffers

SYDNEY - De katholieke kerk in Australië heeft in de afgelopen decennia omgerekend 200 miljoen euro schadevergoeding betaald aan duizenden mensen die als kind in scholen en instellingen seksueel werden misbruikt door geestelijken. Gemiddeld ontving elk slachtoffer 91.000 Australische dollar (66.000 euro). Dat zegt een officiële commissie die het misbruik in kaart moet brengen.

Door ANP - 16-2-2017, 11:18 (Update 16-2-2017, 11:18)

Sinds 1980 keerde de kerk in totaal 276 miljoen Australische dollar uit. Meer dan 4400 mannen en vrouwen hebben tot dusver gemeld dat zij als kind door katholieke geestelijken zijn misbruikt. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk hoger. Tot dusver werd aan ruim 3000 mensen schadevergoeding betaald. Honderden zaken zijn nog in behandeling.

De commissie werd in 2013 ingesteld. Zij onderzoekt ook misbruikzaken buiten de katholieke kerk.