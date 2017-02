'Boeing luisterde mee bij rivaal Lockheed'

WASHINGTON - Voordat hij werd beëindigd als president van Amerika belde Donald Trump twee keer met de Amerikaanse luitenant-generaal Chris Bogdan over de F-35 gevechtsvliegtuigen van fabrikant Lockheed-Martin. Bij een van die gesprekken luisterde Dennis Muilenburg, directeur van Boeing volgens anonieme bronnen mee. Boeing is Lockheed's grootste rivaal en Muilenburg was op bezoek bij Trump.

Door ANP - 16-2-2017, 6:59 (Update 16-2-2017, 6:59)

Muilenburg werd door de gebeurtenis overvallen, maar hoorde volgens ingewijden in ieder geval het einde van het gesprek.

Trump, die regelmatig kritiek had op het dure F35-project, belde op 9 januari en 17 januari met Bogdan over de eigenschappen en mogelijkheden van het vliegtuig.