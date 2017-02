Senatoren bezorgd over Russische connecties

WASHINGTON - De vooraanstaande senator Bob Corker wil snel meer weten over de mogelijke banden van medewerkers van president Donald Trump met Rusland. Corker is voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken van de Amerikaanse Senaat en hij is net als Trump een Republikein. Hij is niet het enige Congreslid dat zich met groeiende onvrede afvraagt wat Trump en het Kremlin met elkaar te maken hebben.

Door ANP - 15-2-2017, 20:37 (Update 15-2-2017, 20:37)

Corker zei woensdag dat ,, met al deze achterdocht, we zeker moeten kunnen zijn dat iedereen begrijpt wat er precies is gebeurd. Laat alles over Rusland zo snel mogelijk naar boven komen. Als dat niet snel gebeurt, kan dit een probleem worden dat veel erger wordt dan we nu vermoeden.''

Republikeinen in het Congres willen net als de Democraten van de oppositie uitgebreid onderzoek naar de banden die Trump via zijn medewerkers met Rusland zou hebben. Maandag trad de Nationale Veiligheidsadviseur Michael Flynn af als gevolg van deining over zijn telefoontjes vorig jaar met de Russische ambassadeur Sergej Kisljak. Flynn was maar even veiligheidsadviseur.

Eerder was er ophef over Russische hackers die de Democratische Partij belaagden. Woensdag meldde The New York Times dat medewerkers van Trump in de verkiezingscampagne met Russische agenten zouden hebben gesproken. Trump noemt de verhalen onzin.