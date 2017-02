Mattis dreigt met 'matigen’ steun aan NAVO

ANP Mattis dreigt met 'matigen’ steun aan NAVO

BRUSSEL - Als de Europese NAVO-landen hun defensiebegrotingen niet volgens de afspraken verhogen, zal dat gevolgen hebben voor de inzet van de Verenigde Staten. De Amerikaanse steun voor de westerse alliantie kan dan worden ,,gematigd’’.

Door ANP - 15-2-2017, 17:17 (Update 15-2-2017, 18:16)

Dat heeft de Amerikaanse defensieminister James Mattis woensdag gezegd tijdens NAVO-overleg met zijn collega’s in Brussel. ,,De Amerikaanse belastingbetaler kan niet langer een onevenredig deel dragen van de verdediging van de westerse waarden'', aldus de oud-generaal. Hij noemde het een ,,eerlijke eis'' dat alle hoofdsteden hun steentje bijdragen aan de collectieve veiligheid.

NAVO-chef Jens Stoltenberg verwelkomde ,,alle druk’’ die ertoe leidt dat de NAVO-landen hun afspraken nakomen. Hij memoreerde dat alle 28 lidstaten in 2014 hebben beloofd in 2024 2 procent van hun bruto binnenlands product aan defensie uit te geven. Dat halen nu vijf landen, en een aantal landen heeft volgens Mattis aangetoond dat hen dat ook gaat lukken. Maar anderen lopen ver achter, zei hij.

Zeer sterke steun

Veel lidstaten hebben al een pad uitgetekend en nationale doelstellingen opgesteld, maar niet allemaal. Mattis eiste dat er nog dit jaar een plan wordt aangenomen waaruit ,,bestendige voortgang'' richting de 2 procent blijkt.

Op een NAVO-top van regeringsleiders in mei, waar ook president Donald Trump bij is, wordt een ,,forse impuls’’ gegeven aan een eerlijkere verdeling van de lasten, kondigde Stoltenberg aan.

Mattis en de andere ministers spraken hun ,,zeer sterke steun'' uit voor de NAVO, aldus Stoltenberg, die wees op de versterkte militaire aanwezigheid in Europa. ,,We begrijpen allemaal dat we samen veiliger en sterker zijn.''