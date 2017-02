Militair topoverleg Rusland-VS

WASHINGTON - De legerleiders van Rusland en de Verenigde Staten overleggen donderdag in Azerbeidzjan. Ze spreken elkaar over allerlei zaken inclusief wederzijdse communicatie en het voorkomen van vergissingen. Dit heeft de Amerikaanse legerleider, chef-van-staven generaal Joseph Dunford woensdag aangekondigd. Dunford spreekt in Azerbeidzjan zijn Russische collega Valeri Gerasimov.

Door ANP - 15-2-2017, 16:36 (Update 15-2-2017, 16:36)

Beide landen vechten in de Syrische burgeroorlog, voornamelijk met gevechtsvliegtuigen. Ze streven er verschillende doelen na.