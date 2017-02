Recordaantal bootvluchtelingen EU omgekomen

BRUSSEL - Meer dan 4500 bootvluchtelingen hebben hun poging om via de Middellandse Zee in de EU te geraken in 2016 niet overleefd. Dat is een recordaantal, aldus de directeur van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex, Fabrice Leggeri, woensdag in Brussel.

Door ANP - 15-2-2017, 14:58 (Update 15-2-2017, 14:58)

Hij noemde het een ,,treurige paradox” dat er nooit eerder zo veel schepen actief aan het zoeken waren naar migranten in bootjes, terwijl het aantal doden nooit hoger was. Volgens Leggeri stoppen mensensmokkelaars vanuit Libië nu gemiddeld 160 mensen tegelijk in een boot, tegenover 100 enkele maanden geleden.

Frontex heeft in 2016 511.371 mensen geregistreerd die illegaal de EU probeerden binnen te komen. Dat is 72 procent minder dan in 2015, toen er 1.822.177 registraties waren. Een persoon die meerdere pogingen onderneemt wordt steeds geregistreerd. De meeste vluchtelingen zijn Syriër, of beweren dat te zijn.