BBC: organisatie Songfestival opgestapt

ANP BBC: organisatie Songfestival opgestapt

KIEV - De voltallige top van de organisatie van het Eurovisie Songfestival in Kiev is opgestapt. Liefst 21 mensen zijn in één klap verdwenen. De teamleden beschuldigen de man die in december de leiding van het festival op zich nam ervan dat hij hun alle verantwoordelijkheid heeft ontnomen, meldt de BBC..

Door ANP - 15-2-2017, 14:57 (Update 15-2-2017, 14:57)

De 62e editie van het liedjesfestival wordt in de hoofdstad van Oekraïne gehouden op 9 en 11 mei (de twee halve finales) en op 13 mei, wanneer 26 landen aan de finale meedoen. Vorig jaar won de Oekraïense zangeres Jamala met het lied 1944. Nederland komt uit in de tweede halve finale met de meidengroep O'G3NE.

De European Broadcasting Union, die het festival oprichtte, heeft Kiev de opdracht gegeven vast te houden aan het organisatieschema in mei. Dat wordt nog een hele toer omdat ook de twee belangrijke uitvoerende producenten zijn opgestapt.