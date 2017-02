Trump beschuldigt veiligheidsdiensten

ANP Trump beschuldigt veiligheidsdiensten

WASHINGTON - De Amerikaanse president Donald Trump heeft inlichtingendiensten en de federale recherchedienst FBI ervan beschuldigd ,,illegaal'' informatie aan bepaalde media door te spelen. Daarmee mengen de diensten zich in de politiek, klaagde Trump woensdag op Twitter. Hij herhaalde dat de verhalen over speciale connecties met Rusland die hij of zijn medewerkers zouden hebben, volslagen onzin zijn.

Door ANP - 15-2-2017, 13:54 (Update 15-2-2017, 13:54)

Deze onzin is volgens Trump gepubliceerd om te verhullen hoeveel fouten de diensten maakten in de verloren verkiezingscampagne van Hillary Clinton. Hij beschuldigde de ,,nep-media'' van ,,complottheorieën en blinde haat''.

De New York Times berichtte woensdag dat naaste medewerkers van Trump tijdens diens campagne om president te worden vorig jaar contact hadden met figuren van Russische inlichtingendiensten. De NYT baseert zich naar eigen zeggen op vier (ex-)medewerkers van diensten die telefoongesprekken en andere communicatie hebben onderschept.