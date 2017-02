Arrestaties na moord halfbroer Kim Jong-un

KUALA LUMPUR - De politie in Maleisië heeft woensdag een vrouw gearresteerd die wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Kim Jong-nam. De halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un werd maandag op de luchthaven van Kuala Lumpur aangevallen en stierf later in een ziekenhuis.

Door ANP - 15-2-2017, 9:15 (Update 15-2-2017, 11:12)

De vrouw was op het moment van haar aanhouding alleen. Volgens de politie had ze Vietnamese reisdocumenten bij zich op naam van Doan Thi Huong. Ze werd herkend op basis van camerabeelden die op het vliegveld waren gemaakt.

Eerder werd een taxichauffeur gearresteerd in verband met de moord, zo meldden Britse media woensdag. Hij zou bij de luchthaven twee vrouwen hebben opgepikt die Kim Jong-nam zouden hebben vergiftigd, mogelijk met injectienaalden. Volgens Zuid-Korea zit het Noord-Koreaanse regime achter de moord en heeft Kim Jong-un zelf opdracht daartoe gegeven. De vrouwen zouden Noord-Koreaanse agenten zijn.

De 46-jarige halfbroer werd van achteren bij zijn gezicht beetgepakt toen hij stond te wachten op een vlucht naar Macau.