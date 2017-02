'Mexicaan met vergunning moet mogelijk VS uit'

ANP 'Mexicaan met vergunning moet mogelijk VS uit'

SAN FRANCISCO - De autoriteiten in de VS hebben een 23-jarige Mexicaan gearresteerd, die eerder door regels van de vorige president Obama een werkvergunning had gekregen. Volgens zijn advocaten is de man de eerste die onder de nieuwe president Trump dreigt het land te moeten verlaten.

Door ANP - 15-2-2017, 7:59 (Update 15-2-2017, 7:59)

Obama voerde in 2012 een programma in waarmee illegalen die destijds als kind de VS waren binnengekomen, mochten blijven. Zij konden daardoor naar school of aan het werk gaan. Trump heeft in gesprekken met Amerikaanse media laten weten dat hij dat beleid wilde ombuigen maar liet toen niet weten hoe.

,,We hopen dat deze arrestatie een vergissing was'', aldus een van de advocaten van de aangehouden Mexicaan. Een woordvoerder van de immigratiedienst (ICE) verklaarde dat de man was aangehouden omdat hij lid is van een criminele bende en dat hij dat zelf heeft toegegeven.